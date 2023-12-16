«Это конец»: фон дер Ляйен подсказала, где в Европе случатся «новые Майданы»

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Евгения Романова
Евгения Романова 31 0

Главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен раскритиковали за намек о новом Майдане в Молдавии

«Это конец»: фон дер Ляйен подсказала, где в Европе случатся «новые Майданы»

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Ahmed Hariry

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Пользователи считают, что помешать жаждущим войны европейским политикам сможет Венгрия.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен своим заявлением о начале переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС подсказала, где в Европе случатся новые Майданы. Об этом догадались пользователи соцсети X, когда критиковали ее слова.

«Не хватает только еще одного Майдана для Молдовы и Грузии. <…> Вы определились с новым Донбассом? На этот раз это будет Приднестровье?» — написал один из пользователей.

Другой выразил уверенность, что Венгрия наложит вето на процесс вступления одной из самых «коррумпированных стран на планете». По его словам, Будапешт спасет Евросоюз от политиков, которые не только жаждут войны, но и стремятся ускорить процесс получения Киевом членства. К слову, премьер Венгрии Виктор Орбан накануне заявил, что сможет страна еще 75 раз выступить против вступления Украины.

В комментариях было высказано и такое мнение, что Урсула фон дер Ляйен своим заявлением приблизила день, который «выгравируют на надгробии» Европейского союза.

«Ты только что прикончила ЕС, это конец», — добавил еще один комментатор.

На днях Евросоюз заявил о решении начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии. При этом диалог с Боснией и Герцеговиной начнется только тогда, когда страна достигнет критериев членства в ЕС.

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Москва уже оценила шансы Украины и Молдавии на вступление в Евросоюз. Так, по словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, переговоры могут длиться десятилетиями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен завершила речь в Европарламенте под собачий лай.

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