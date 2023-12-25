Авторы контента «ВКонтакте» за 2023 год заработали 5,5 миллиарда рублей

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 29 0

Это на 37% больше, чем в предыдущем году.

Авторы контента «ВКонтакте» за 2023 год заработали 5,5 миллиарда рублей

Фото: vk.com

Создатели контента в соцсети «ВКонтакте» в 2023 году смогли заработать на 37% больше, чем год назад, сообщили в пресс-службе соцсети. Их совокупный доход составил 5,5 миллиарда рублей, что подсчитано на основе данных официальных инструментов монетизации.

Число пользователей, которые донатят авторам, тоже выросло — их стало на 56% больше. Официальный инструмент «ВКонтакте» для финансовой поддержки авторов — VK Donut — теперь используют в два раза больше сообществ, здесь соцсеть не раскрывает абсолютные цифры. За год с помощью VK Donut создателям удалось заработать 780 миллионов рублей.

Просмотры видеоконтента в ленте «ВКонтакте» выросли ровно на четверть (25%) по сравнению с 2022 годом. Пользователи стали публиковать истории на 27% чаще, чем годом ранее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что программа поддержки бизнеса Минэкономразвития и VK станет доступна самозанятым.

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