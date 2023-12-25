Московский «Спартак» объявил о возрождении второй футбольной команды

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 20 0

При этом проект не новый — он был создан еще в 2013 году, однако позднее был закрыт, а его команда расформирована.

Московский «Спартак» объявил о возрождении второй футбольной команды

Фото: © РИА Новости / Антон Денисов

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Московский футбольный клуб «Спартак» принял решение о возрождении второй команды. О таких планах ФК объявил на своем официальном сайте.

Проект «Спартак-2» был создан еще в 2013 году и помог молодым футболистам набраться опыта и перейти в первую команду. Кроме того, игроки после травм могли проходить необходимую практику и восстанавливаться. Однако в 2022 году вторая команда «Спартака» была расформирована. И вот, спустя полтора года проект возрождается.

«Руководство „Спартака“ приняло такое решение в целях лучшей работы клубной вертикали, а также предоставления дополнительной возможности адаптации воспитанников академии и игроков молодежной команды при переходе во взрослый футбол», — говорится в сообщении клуба.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новым спортивным директором московского футбольного клуба «Спартак» стал португалец Томаш Амарал. Он начнет выполнять свою работу с 1 января 2024 года.

-2° Атмосферное давление 744 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
91.94
0.23 101.29
0.78
Звездный наряд: в чем встречать Новый 2024 год по знаку зодиака

Последние новости

17:30
«Не для красоты»: какие патологии можно устранить с помощью маммопластики
17:28
Верховная рада введет «санкции» для уехавших за границу украинцев
17:19
Путин рассказал о строительстве пяти фрегатов и восьми корветов для ВМФ
17:15
«Близко познакомилась»: почему гимнастка Мельникова увлеклась футболом
17:00
В России дополнительно выделят миллиарды рублей на зарплаты медикам
16:58
Московский «Спартак» объявил о возрождении второй футбольной команды

Сейчас читают

Пашинян едет в Санкт-Петербург: профессор Тавадян об эффекте ЕАЭС в экономике Армении
«Выходит за рамки ЕС»: почему Фареры не отказались от торговли с РФ даже под угрозой санкций
«Должны заслужить»: как баскетболист Кириленко любит встречать Новый год
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса