Верховная рада введет «санкции» для уехавших за границу украинцев

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 40 0

Рада ограничит права украинцев за границей, не вставших на воинский учет

Верховная рада введет «санкции» для уехавших за границу украинцев

Фото: www.globallookpress.com / Denis Thaust

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С уклонистами хотят поступить «справедливо», как ранее подчеркивал глава Минобороны Украины.

Украинских беженцев, которые не встанут на воинский учет в стране, могут ограничить в некоторых правах за границей. Об этом пишет «Страна.ua».

Издание приводит слова члена оборонного комитета Верховной рады Вадима Ивченко. Он рассказал, что уклонистам могут начать отказывать в предоставлении консульских услуг — если срок действия паспорта закончится, новый им никто не выдаст. Также им может быть отказано в предоставлении доверенностей, так как многие делают их на украинские суды с целью продажи имущества.

В Раде не исключают, что украинцам за границей могут заблокировать банковские карты.

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров ранее анонсировал, что все граждане Украины призывного возраста даже за пределами страны получат «приглашения» в военкоматы. По его словам, в Раде уже в ближайшие дни зарегистрируют проект закона о мобилизации, который восстановит «справедливость».

Всеобщая мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года. За это время не раз наблюдались случаи, когда мужчин насильно забирают в ряды армии прямо с улиц городов и из собственных квартир. Таким образом, власти делают все, чтобы было меньше уклонистов — сократили список медицинских противопоказаний, допустили к призыву студентов и женщин-медиков.

Между тем Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что Киев планирует отправить на убой еще полмиллиона украинцев.

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