Обсуждается возможный призыв женщин в ВСУ, понижение возраста мобилизации и принудительное возвращение уехавших из страны украинцев.

В Киеве свои неудачи объясняют нехваткой западной техники. На самом деле главная проблема Украины не в натовском оружии, а в людях. Никто не хочет воевать за Зеленского, потому то ловят несчастных рекрутов в кафе, на остановках, в спортзалах. А нужно еще и еще.

Вы слышали оценки потерь ВСУ от нашего Генштаба, западные источники в целом подтверждают эти цифры. 800 солдат в день, 20 тысяч в месяц, четверть миллиона в год.

Косвенно такие потери признают и в Киеве. Зеленский на пресс-конференции заявил, что военные предлагают ему мобилизовать еще 450-500 тысяч солдат. И он отчаянно ищет тех, кто за это заплатит 13,5 миллиарда долларов. То есть в принципе Зеленский не против отправить еще полмиллиона граждан своей страны в бессмысленные мясные штурмы, как делал весь этот год.

«Это очень серьезная цифра. Я сказал, что мне надо больше аргументов. Это вопрос финансов. Мне нужна конкретика. Я бы хотел понимания откуда деньги?» — задается вопросом президент Украины Владимир Зеленский.

Обсуждается возможный призыв женщин в ВСУ, понижение возраста мобилизации и главное ноу-хау: а может разослать повестки тем, кто уехал из Украины? Это несколько миллионов человек. А если не придут? Лишат гражданства Украины? Оштрафуют? Опять же как?

Ежедневно шесть тысяч украинских мужчин всеми мыслимыми и немыслимыми способами покидают Украину. Они переходят границу незаконно, некоторые переодеваются в женское, другие фиктивно женятся на многодетных или инвалидах. Шесть тысяч в день! 180 тысяч в месяц — это данные погранслужбы. Если бы украинцы хотели воевать, они бы за три месяца закрыли вопрос с мобилизацией. Но не хотят. Потому что нет правды за теми, кто их направляет в бой.