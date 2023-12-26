Важная точка: почему Киев не хочет признавать потерю Марьинки

Ну а о том, какое значение имеет Марьинка для всего Донбасса и почему Киев никак не хочет признавать ее потерю — расскажет корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

Почти десять лет Марьинка — город-спутник Донецка — находилась под контролем ВСУ. За это время она превратилась в неприступную крепость. Это был самый близкий к столице Донбасса плацдарм противника — буквально на расстоянии пулеметного выстрела. «Утесы» с окраины Марьинки добивали до микрорайона Трудовские, а артиллерия била по всему городу.

Во время минских соглашений именно отсюда ВСУ в нарушение всех обязательств вели ползучую экспансию, занимая «серую» зону, подбираясь к Александровке и провоцируя бои, которые шли здесь с 2015 года. С началом СВО, весной 2022 года подразделения Донецкого первого армейского корпуса и Вооруженных сил России начали штурм Марьинки, с ходу заняв примерно 20% ее территории. Дальше пришлось пробиваться больше года, тяжелые бои шли за каждый дом. И эта битва, наконец, завершена.

Сейчас уже можно окончательно сказать, что Марьинка освобождена полностью. Бои в последние дни шли уже за Марьинкой, а в Минобороны с победными докладами не спешили. Зачищали окрестные поля, чтобы исключить даже гипотетическую возможность контрудара, освободить не Марьинку в ее административных границах, а весь комплекс укреплений противника вокруг нее.

Кадры штурма одного из таких опорных пунктов, на них стрелковый бой идет во вражеском окопе на расстоянии метра от противника, его расстреливают в упор. Некоторые бойцы ВСУ не выдерживают такого прессинга и просто уходят с позиций.

Главные герои этой битвы — пехота и танкисты, которые прямой наводкой разносили опорные пункты противника. Многие из них по несколько раз горели в танках, но возвращались в строй и продолжали бои за Марьинку. Один из таких — Александр Трошин. Это о его героизме министр обороны доложил сегодня президенту.

«Врывался в ротный опорный пункт на танке, был подбит. Машина была технически неисправна, эвакуировали экипажем, четыре часа находились в окружении. Потом вызвал огонь артиллерии на себя и вывел экипаж без одной царапины», — рассказал командир танкового батальона Александр Трошин.

Значение этой победы сложно переоценить. Раковая опухоль на юго-западной окраине Донецка удалена. Гарнизон очередной неприступной крепости, как называла Марьинку украинская пропаганда, пал. Это создает угрозу противнику на флангах, например, в Новомихайловке, открывает путь нашим войскам на крупный транспортный узел в Курахово, а главное, значительно отодвигает линию фронта от Донецка.

ВСУ ценой огромных потерь пытались удержать Марьинку до последнего не из военной целесообразности, а исходя из политических интересов киевского режима. А итог все равно один. Потеря Марьинки очень наглядно показывает украинским солдатам, что их жертвы были напрасны.

Марьинка находилась под контролем киевского режима девять лет. Весной 2014 года руководство Украины начало силовую операцию против жителей Донбасса, несогласных с госпереворотом. После взятия города ВСУ создали там плацдарм, чтобы накопить силы для атаки Донецка. С того момента националисты превратили город в подземный укрепрайон с бетонными блиндажами и ходами сообщений, что дало им возможность скрытно перемещаться и длительное время оборонять Марьинку. Кроме того, украинские боевики создали в Марьинке две линии обороны с большим числом артиллерии.

После начала Россией специальной военной операции силы ДНР стали развивать собственное наступление в направлении Марьинки. К 1 апреля прошлого года они контролировали 35% города. 30 ноября глава республики Денис Пушилин заявил, что в Марьинке продолжаются боевые действия, а город почти полностью разрушен. Однако войска РФ продвигались вглубь, не забывая о необходимости эвакуировать мирных жителей. К концу 2022 года Марьинка была освобождена уже на 80%.

7 июля текущего года глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что войска РФ разрушают подземные укрепления ВСУ в Марьинке благодаря дронам.

Как указывают военные эксперты, контроль над Марьинкой является ключом к продвижению ВС РФ в сторону следующих населенных пунктов. Освобождение города также открывает выход на Курахово — важный транспортный узел.