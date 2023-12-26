«Важно понять»: Украине указали на истощение военной помощи от Запада

В США и Европе теряют интерес к конфликту, и следующий год может стать для Киева тяжелее предыдущих.

Военная помощь Запада и его интерес к Украине ослабевают, а, значит, киевскому режиму скоро придется задуматься о мирных переговорах. Об этом в беседе с изданием CNBC заявил ряд зарубежных военных аналитиков.

По мнению экспертов, во многом причиной ослабления военной помощи Киеву являются несбывшиеся надежды США и Европы после широко анонсированного контрнаступления украинцев. Как известно, успехом оно не увенчалось, а сейчас уже российская армия перешла в наступление практически по всей линии фронта.

На фоне провалившихся ожиданий американские аналитики считают, что финансирование Украины в 2024 году невозможно гарантировать.

«Я думаю, важно понять, в какой степени Украина сейчас зависит от США, потому что она значительно больше зависит от США, чем от Евросоюза», — считает военный аналитик Королевского института объединенных служб Сэм Крэнни-Эванс.

Аналитик по Европе и России Марио Бикарски уверен, что другого выхода у Киева, помимо мирных переговоров с Москвой, в следующем году уже не будет. А вот Отставной американский генерал-лейтенант Стивен Твитти отмечает, что возможны два варианта развития событий: переговоры и заморозка конфликта.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на Украине допустили отступление ВСУ.