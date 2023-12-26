Готовы сдаться? На Украине допустили отступление ВСУ

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 28 0

Берлинская: ВСУ придется отступить, если Украина не увеличит производство дронов

Готовы сдаться? На Украине допустили отступление ВСУ

Фото: Александр Река / ТАСС

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Россия уже опередила Запад по производству вооружений.

ВСУ могут начать отступление. Об этом в эфире местного телеканала заявила директор Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская.

Технологическое производство в России растет семимильными шагами. По словам Берлинской, российский лидер Владимир Путин взял под личный контроль производство вооружений в РФ.

«Мы видим, что он ездит на производство „Ланцетов“ — одного из самых эффективных ударных аппаратов, который работает по типу барражирующего боеприпаса», — заявила она.

Именно ударными дронами, по ее словам, и была уничтожена значительная часть украинской техники. Если Незалежная не начнет соответствовать России и создавать новейшие системы дронов, то ВСУ придется отступить.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия опередила Запад по производству вооружений. В данный момент в стране ведется активная работа и по государственной программе вооружения, и по той, что будет только утверждаться на период с 2025-го по 2034-й годы.

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