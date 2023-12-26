Лучшие друзья кариеса: ТОП вредных сладостей для зубов в новогодних подарках

Как уберечь себя и детей от похода к стоматологу?

Любые сладости в новогодних подарках, особенно если их употреблять в больших объемах, вредят зубам. Но наиболее «деструктивными» считаются карамельные конфеты и ириски, сообщила изданию Газета.ру детский стоматолог Людмила Шемякина.

«Если говорить о вреде для зубов, то в первую очередь это это те сладости, которые липнут к зубам и долго находятся во рту — карамельки, ириски, леденцы и т. д. Они сильнее других сладостей способствуют развитию кариеса. Поэтому класть их в новогодний подарок ребенку я бы не советовала», — объяснила врач.

Кроме того, она отметила вред молочного шоколада, в котором содержится большое количество сахара и разных добавок. По словам специалиста, практически любой вид сладкого наносит вред зубам, поэтому нужно соблюдать меру и не разрешать их детям слишком часто.

«Самыми безопасными с этой точки зрения являются горький шоколад, натуральный мармелад и пастила. Все остальные сладости, особенно при чрезмерном употреблении, в той или иной степени будут способствовать развитию кариеса», — предупредила зубной доктор.

Вдобавок она обратила внимание на то, что сладкое отрицательно влияет и на весь организм в целом. Нужно иметь ввиду, что десерт — это дополнение к пище, но никак не его замена.

Сладкую еду лучше позволять себе не чаще одного раза в день, рекомендует эксперт. После чего нужно обязательно почистить зубы.

Если обстоятельства не позволяют этого сделать, то хотя бы прополоскать рот водой. Это поможет до минимума сократить риски негативных последствий.

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