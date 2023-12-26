Как поднять настроение перед Новым годом: простые способы

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 22 0

Психолог Наумова: фильмы и приятные воспоминания наполнят новогодним настроением

Как поднять настроение перед Новым годом: простые способы

Фото: www.globallookpress.com / Elena Sikorskaya

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Каким образом можно наполнить себя позитивом в ожидании волшебного праздника?

До Нового года остается меньше недели, а у вас совсем непраздничное настроение? О том, как легко его поднять, в беседе с NEWS.ru рассказала психолог Наталья Наумова.

По ее словам, прежде всего нужно поностальгировать, вспомнить, как здорово прошли предыдущие праздники. Для этого следует построить планы и придумать развлекательную программу. Также специалист добавила, что отличным источником положительных эмоций являются новогодние фильмы и комедии.

«Можно пойти в кино с семьей или друзьями, потом сходить в кафе и обсудить или посмотреть фильм дома. Красиво украшаем квартиру, наряжаем елку, вешаем красивые картины, покупаем подарки семье и друзьям, пишем список желаний», — рассказала Наумова, подчеркнув, что вся эта новогодняя суета наполнит вас счастьем и радостью.

Психолог отметила, что из-за низкой продолжительности светового дня настроение у людей ухудшается, поэтому не стоит игнорировать прогулки на свежем воздухе.

Кроме того, можно разнообразить будни фитнесом и занятиями по интересам. Другими словами, нужно делать то, что позволяет чувствовать лучше и веселее, заключила Наумова. 

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