Пометка на каске вызвала ажиотаж в стране. Но имеет ли она отношение к России?

Буква Z, которую увидели на шлеме полицейского в Вене, означает первую букву его фамилии. Об этом австрийские правоохранители сообщили в своем официальном аккаунте в социальной сети X.

Граждане страны заметили на шлеме одного из силовиков, который обеспечивал порядок во время рождественских гуляний в Вене, букву Z, которая вызвала ассоциацию с российской спецоперацией. Отметка спровоцировала ажиотаж в соцсетях.

«Z — это первая буква фамилии коллеги, который пометил свой шлем в рамках оперативной подготовки, чтобы его узнали», — прокомментировали в полиции.

В публикации также отмечается, что буква не имеет никакого отношения к России, а сам полицейский такому символу не придавал особого значения. После скандала его попросили избавиться от символа, что он и выполнил.

Буквы Z («За победу») и V («Сила V правде», «Задача будет выполнена») стали символами российской спецоперации по защите Донбасса. ВС РФ подключились к ополчению Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) 24 февраля после очередного ряда обстрелов по приграничным городам со стороны Украины.

Президент Владимир Путин назвал главными целями СВО денацификацию и демилитаризацию киевского режима, а также помощь мирному населению Донбасса.

Ранее 5-tv.ru писал, что подозреваемые в избиении военного за букву Z на одежде в Судаке задержаны.