Подозреваемые в избиении военного за букву Z на одежде в Судаке задержаны
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что со всеми предполагаемыми проукраинскими агрессорами на данный момент работают правоохранители.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков
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Подозреваемые в избиении военнослужащего с буквой Z в крымском Судаке задержаны правоохранителями. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. По его словам, найдены все причастные к инциденту, и с предполагаемыми преступниками работают правоохранители.
По данным источников 5-tv.ru, нападавших было четверо, происшествие было снято очевидцами, ролик распространен в социальных сетях. В ходе расследования также были изучены записи с нескольких камер наблюдения. Пострадавший контрактник приехал в Судак на отдых и лечение, жил в местном санатории. Вечером он вышел на прогулку со своими товарищами и столкнулся с группой радикально настроенных молодых людей. Они преследовали военного, выкрикивая проукраинские националистские лозунги.
Прямого столкновения избежать не удалось. После словесной перепалки один из агрессивно настроенных молодчиков ударил военного по лицу, попав в область глаз. Пострадавший получил ушибленные травмы и ссадины, после чего обратился в полицию с заявлением. Расследование инцидента взяли на контроль также сотрудники крымской прокуратуры и глава региона Сергей Аксенов.
Буквы Z («За победу») и V («Сила V правде», «Задача будет выполнена») стали символами российской спецоперации по защите Донбасса. ВС РФ подключились к ополчению Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) 24 февраля после очередного ряда обстрелов по приграничным городам со стороны Украины. Президент Владимир Путин назвал целями армии денацификацию и демилитаризацию киевского режима, а также помощь мирному населению Донбасса, что терпит «геноцид и издевательства» на протяжении последних восьми лет.
Ранее 5-tv.ru публиковал рассказы жителей освобожденного Лисичанска о зверствах ВСУ. Этот город стал последней точкой на карте ЛНР, которую удерживали националисты. Разрушенный населенный пункт обследуют саперы, позже начнется работа по его восстановлению.
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