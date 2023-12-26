«Какие-то там цифры»: Залужный опроверг слова Зеленского о мобилизации

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Евгения Романова
Евгения Романова 61 0

Залужный: командование ВСУ не просило Зеленского мобилизовать определенное число

«Какие-то там цифры»: Залужный опроверг слова Зеленского о мобилизации

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

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Тема:
Спецоперация

Главком ВСУ отреагировал на призыв президента Украины пополнить ряды и привлечь порядка 500 тысяч боевиков.

Генеральный штаб Украины не просил президента Владимира Зеленского мобилизовать 450-500 тысяч граждан. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в эфире телеканала «Рада».

«Военное командование никакого запроса не делало на какие-то там цифры и тому подобное. Военное командование продолжает выполнять функции по защите государства», — сказал он.

В соответствии со своими функциями командование формирует свои запросы на боеприпасы и человеческий ресурс. Так Залужный прокомментировал заявление Зеленского о том, что ему поступил запрос о мобилизации на службу в армию еще порядка 450-500 тысяч украинцев.

Всеобщая мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года. За это время не раз наблюдались случаи, когда мужчин насильно забирают в ряды армии прямо с улиц городов и из собственных квартир. Таким образом, власти делают все, чтобы было меньше уклонистов — сократили список медицинских противопоказаний, допустили к призыву студентов и женщин-медиков.

Между тем Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Верховную раду внесли законопроект о мобилизации.

Тема:
Спецоперация
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