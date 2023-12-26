«В строгой секретности»: солист «Иванушек» Туриченко о российских телешоу

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 35 0

Певец Кирилл Туриченко поделился секретами съемок телепрограмм

«В строгой секретности»: солист «Иванушек» Туриченко о российских телешоу

Фото: Геодакян Артем / ТАСС

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Выступление на одной передаче вызвало у Туриченко полный восторг.

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко поделился тайнами закулисья секретных телепрограмм. Об этом рассказали в издании «Страсти», ссылаясь на недавнее интервью исполнителя.

Не так давно певец выступил на одной сцене с артистом Стасом Костюшкиным, в третий раз приняв участие в шоу на федеральном канале. Главная особенность программы заключается в том, что знаменитости не должны увидеть друг друга раньше времени.

Как объяснил Туриченко, шоу проходит в полной секретности. Организаторы делают все, чтобы участники случайно не пересеклись на съемочной площадке и не узнали, с кем будут петь в паре.

Артист рассказал, что привозят их на одинаковых машинах, а у каждого артиста есть специальный помощник с рацией, благодаря которой он может быть на связи с другим персоналом.

«Когда поднялась стена, я, конечно, был счастлив, что там мой друг — талантливый артист, невероятный человек, обладающий замечательным чувством юмора — Стас Костюшкин!» — не ожидал встретить певца Кирилл Туриченко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что солисты «Иванушек» поздравили россиян с Новым годом.

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