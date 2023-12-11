Солисты «Иванушек» поздравили россиян с Новым годом: «Вкусного вам оливье!»

Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 5 0

Солисты «Иванушек» Андреев и Туриченко поздравили россиян с Новым годом

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anton Belitsky; 5-tv.ru

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Коллектив группы напомнил, что встречать праздник нужно обязательно под хорошую музыку.

Солисты группы Иванушки International — Кирилл Андреев и Кирилл Туриченко — поздравили россиян с Новым годом. Артисты пожелали соотечественникам встретить 2024 год в кругу самых близких людей.

«Хочется пожелать каждой семье любви, взаимопонимания и хорошего настроения», — сказал Андреев.

«Желаю вам запаха апельсинов, прекрасного и вкусного оливье! Близких людей за вашим столом! (Отметьте праздник. — Прим. ред.) с семьей обязательно! Встретьте Новый год, проводите старый. И, конечно, под хорошую музыку!» — добавил Туриченко.

Прежде с поздравлениями к соотечественникам обратились и другие российские звезды. Так, Сергей Бурунов пожелал поклонникам здоровья в теле и покоя в душе в новом году. А звездная семья — Наталья Подольская и Владимир Пресняков — напомнили, что самое главное в нашей жизни — это близкие люди.

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