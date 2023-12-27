«Суд счел вину доказанной»: обидчик Павла Прилучного получит срок

Актер сильно пострадал в драке почти четыре года. Наконец стал известен приговор избившего артиста предпринимателя.

Стали известны подробности судебного процесса по делу об избиении знаменитого актера Павла Прилучного. Владимир Семенов, владелец клуба «Завод» в Калининграде, в котором проводил время артист, получил три года лишения свободы условно. Об этом сообщила пресс-служба Калининградского областного суда.

Судом было установлено, что Семенов на почве личной неприязни в ночь на 21 ноября 2020 года нанес Прилучному несколько тяжелых ударов по голове. Преступление осужденный совершил в спортивном зале, который был расположен на втором этаже его ночного клуба.

Актер получил многочисленные травмы, такие как сотрясение мозга и перелом костей. Примечательно, что Владимир Семенов признал себя виновным лишь частично. К тому же умысла причинения тяжкого вреда потерпевшему он не имел.

«Несмотря на такую позицию, суд счел вину Семенова Владимира доказанной. Действия подсудимого Семенова Владимира суд квалифицировал по ч. 1 ст. 111 УК РФ как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека», — говорится в заявлении.

По данной статье осужденному грозило около восьми лет лишения свободы, однако приговор был смягчен. Суд учел обстоятельства жизни Семенова: мужчина имеет тяжелое медицинские заболевание, а также содержит на иждивении ребенка. Кроме того, ранее судим он не был и содействовал следствию.

«Приговором Ленинградского районного суда Семенова Владимира назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года. На основании ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным с испытательным сроком три года», — гласит сообщение пресс-службы.

Вдобавок осужденный будет обязан выплатить материальный ущерб.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Муцениеце внезапно отозвала иск к Прилучному.