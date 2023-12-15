«Касается интересов детей»: Муцениеце внезапно отозвала иск к Прилучному

Бывшие супруги несколько раз решали свои вопросы через суд.

Актриса Агата Муцениеце решила отказаться от судебных тяжб с бывшим супругом Павлом Прилучным. Об этом сообщает издание StarHit.ru.

Скандал после развода звезд продолжается не один год. Артистка обвиняла экс-мужа в алкоголизме и рукоприкладстве, а после заявила, что тот задолжал ей алименты на двоих общих детей.

И, хотя Прилучный принимает активное участие в жизни десятилетнего Тимофея и семилетней Мии, Муцениеце хотела взыскать алименты через суд. Так, 10 октября 2023 года она подала иск о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей. Очередное заседание по алиментному спору состоялось 15 декабря.

«Истец отказался от своего иска, поэтому дело прекращено. Процесс был закрытым, так как касается интересов несовершеннолетних детей», — сообщили в Головинском районном суде Москвы.

Стоит отметить, что Муцениеце и Прилучный не первый раз решают острые вопросы через суд. Например, таким образом она выселила его из московской квартиры, а потом заставила компенсировать часть средств, которые потратила на юристов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Муцениеце рассказала о вынужденном возвращении в Латвию.