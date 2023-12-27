Утонул в чернилах: как живет единственный сын актрисы Елены Яковлевой

В молодом человеке сложно узнать некогда милого ребенка.

Мало кто знает, но у народной артистки РФ Елены Яковлевой есть сын по имени Денис. Несколько лет назад молодой человек забросил учебу и начал забивать все тело татуировками. Редакция 5-tv.ru решила выяснить, что происходит с отпрыском знаменитой актрисы.

Во время работы в Московском театре «Современник» Яковлева познакомилась с Валерием Шальных. Страстный роман вскоре привел к свадьбе. Через какое-то время в семье родился мальчик, которого назвали Денисом.

Ребенка окружили любовью и заботой. Родители не жалели денег на развитие и образование своего чада. Парень занимался спортом, учился за рубежом и пробовал себя в кино.

Правда, в этот момент начали проявляться некоторые странности. По возвращению из Оксфордской школы Денис внезапно заявил, что бросает есть мясо. Также начали портиться отношения с родителями. В детстве ребенок много времени проводил с бабушкой, из-за чего сильно обижался на маму и папу.

После этого парень бросил учебу в Великобритании и всерьез занялся набором мышечной массы. Он успел поработать фитнес-тренером, поучаствовать в крупных турнирах и даже стать воспитателем в школе «Росатома». Разумеется, это далеко не весь список. Молодой человек был музыкантом в рок-группе, освоил парикмахерские умения и даже закрутил роман с симпатичной девушкой по имени Виктория.

Пара расписалась, однако долго со штампом в паспорте Шальных не проходил. По слухам, отношения развалились из-за постоянных измен молодого человека.

«Не знаю, что послужило детонатором, но слышала, что Вика заподозрила благоверного в измене. Недоверие, недопонимания, и вот к чему это все привело. Мы с друзьями считаем, что Ден пока просто не готов к серьезной семейной жизни», — рассказывали СМИ приятели молодого человека.

После развода с любимой парень, который раньше просто увлекался татуировками, окончательно пустился во все тяжкие. Так, например, сын знаменитости перекрасил свои волосы в ярко-розовый цвет. Зачем он это сделал, молодой человек так и не пояснил. Видимо, яркой внешностью он надеялся приманить других девушек. Кроме того, он нанес на тело несколько новых рисунков.

Так, например, на его лице появился гроб. Актрисе это, конечно, совершенно не понравилось. Впрочем, как-то ругать, по крайней мере публично, свое чадо Яковлева не стала. Она отметила, что сын является творческой натурой и подобное ему позволительно. Нужно отметить, что с потусторонней символикой Шальных проходил не очень долго.

«Маме не нравится гроб на лице. Вот я с ним навел марафет, чтобы он чуть менее напоминал гроб», — рассказал Денис.

Денис Шальных с татуировками на лице. Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

В 2019-м году парень решил избавиться от татуировок. По словам молодого человека, ему пришлось пойти на это, так как рисунки стали мешать в работе и жизни. Правда, процедура не из дешевых, да и времени отнимает порядочно.

«Денис стойко перенес первый сеанс и скоро привыкнет к боли, так как полностью чистое лицо у него будет только года через три. Нам предстоит много работы», — рассказали в клинике.

Правда, почему-то к 2023-му количество рисунков на лице лишь увеличилось. В октябре парень появился в эфире одного из федеральных каналов. Молодой человек похвастался, что набил два портрета маньяков Теда Банди и Джеффри Дамера. Как признался Шальных, он не фанатеет от убийц, но его сильно привлекают портретные татуировки.

Сейчас молодому человеку 30 лет. Он работает барбером. По его словам, такая жизнь его полностью устраивает.

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