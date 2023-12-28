Культурная столица России: как развивалась экономика Петербурга в 2023 году

Эфирная новость 13 0

За 2023 год туристы потратили в Санкт-Петербурге почти 500 миллиардов рублей

Фото, видео: Демьянчук Александр / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

За 12 месяцев туристы потратили в городе почти 500 миллиардов рублей.

Уходящий год стал весьма успешным для экономики Петербурга, в том числе благодаря туристам.

Отдыхающие потратили в северной столице почти 500 миллиардов рублей. И это на треть больше, чем годом ранее.

На дворцы, каналы, театры и музеи приехали посмотреть почти 9,5 миллионов человек. И это на 16% больше, чем в 2022-м. Больше всего гостей из регионов, 11% — иностранные путешественники.

Кстати, почти половина туристов приезжает в Петербург не в первый раз. Город развивается, в нем появляются новые точки притяжения. Только за последние четыре года здесь создали больше 200 общественных пространств.

-2° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
91.71
-0.26 101.35
0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:23
Культурная столица России: как развивалась экономика Петербурга в 2023 году
3:11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 декабря, для всех знаков зодиака
3:00
Из-за реформ президента Милея в столице Аргентины прошли новые протесты
2:50
«Совершенно не соображают»: можно ли скрыть преступление в интернете
2:43
Ким Чен Ын призвал армию КНДР готовиться к войне
2:35
Никаких больше вечеринок: вся последняя информация о скандальном «шабаше» Ивлеевой

Сейчас читают

Предновогодье в Киеве: люди унывают и нищают, власти гребут миллиарды
«Каждый год так»: как SHAMAN собирается отпраздновать новогоднюю ночь
«Я оказалась на самом дне»: Ивлеева выступила с новым заявлением к народу
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса