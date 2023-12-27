«Огромный риск»: власти Украины могут лишить население пенсий и зарплат

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 38 0

FT: Киев может перестать выплачивать пенсии, если Запад не даст денег

«Огромный риск»: власти Украины могут лишить население пенсий и зарплат

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис

Киев ставит во главу угла другие статьи расходов.

Если Запад перестанет предоставлять финансовую помощь Киеву, то власти Украины могут приостановить социальные выплаты пенсионерам, а также начисление заработной платы работникам бюджетных организаций. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на главу Министерства экономики страны Юлию Свириденко.

«Свириденко заявила, что Украина будет ставить во главу угла оборону и обслуживание долга, что означает «огромный риск недофинансирования некоторых социальных секторов», — написано в сообщении.

В материале указано, что без пенсии могут остаться десять миллионов украинцев, а без зарплат — полмиллиона госслужащих и 1,4 миллиона учителей.

Киевский режим рискует впасть в еще большую зависимость от иностранной помощи, предостерегают авторы. Это непременно случится на фоне сокращения расходов государства и растущей инфляции. Украинская экономика будет подорвана, а налоговая база ослаблена, считают они.

Глава Незалежной Владимир Зеленский ранее утвердил законопроект о госбюджете на следующий год. В нем больше 43 миллиардов — дефицитные.

Ранее 5-tv.ru писал, что Евросоюз готовит план «Б» по помощи Украине.

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