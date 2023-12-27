Сайт Филиппа Киркорова заблокирован

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 134 0

Если попытаться на него зайти, то выйдет системная ошибка.

Сайт Филиппа Киркорова заблокирован

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

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Сайт народного артиста России Филиппа Киркорова заблокирован, предварительно, после скандальной вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Пока точных причин нет. Если попытаться на него зайти, то выходит системная ошибка 4030.

Чаще всего такая ошибка выходит в случае, если ресурс заблокирован провайдером.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Киркорова могут не показать по телевизору в Новый год. По слухам ему объявили бойкот: в настоящий момент его активно убирают из всех праздничных эфиров.

Поп-король впервые за последние тридцать с лишним лет рискует не выступить в новогоднем эфире. В праздничные дни исполнитель должен был появиться на всех главных ТВ-каналах.

Большинство номеров с участием поп-звезды подготовили еще в прошлом месяце — до того, как он побывал на «голой» тусовке Ивлеевой. Сейчас телевизионщики в усиленном темпе перемонтируют уже снятые программы — без песен и поздравлений Филиппа.

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