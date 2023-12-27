Извинения не приняты? Киркорова не покажут по телевизору в Новый год

Король российской эстрады не сможет поздравить с Новым годом соотечественников с экранов телевизора.

Россияне могут не увидеть Филиппа Киркорова по телевизору в предстоящую новогоднюю ночь. Как пишет МК, народному артисту РФ на отечественном телевидении объявили бойкот: в настоящий момент его активно убирают из всех праздничных эфиров.

Поп-король впервые за последние тридцать с лишним лет рискует не выступить в новогоднем эфире. В праздничные дни исполнитель должен был появиться на всех главных ТВ-каналах. Большинство номеров с участием поп-звезды подготовили еще в прошлом месяце — до того, как он побывал на «голой» тусовке Ивлеевой. Сейчас телевизионщики в усиленном темпе перемонтируют уже снятые программы — без песен и поздравлений Филиппа.

Отмечается, что уже известно об «удалении» Киркорова из «Голубого огонька». Возможно, не появится он и в ремейке фильма «Иван Васильевич меняет профессию», в котором сыграл одну из ролей. По информации издания, сцены с артистом будут вырезаны и пересняты с другими представителями щоу-бизнеса.

Наряду с Киркоровым «вход» на ТВ в новогодний период закрыли для Лолиты и Анастасии Ивлеевой, говорится в сообщении издания.

Ранее 5-tv.ru писал, что Киркоров извинился за участие в «голой» вечеринке Ивлеевой.