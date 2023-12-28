В США подросток застрелил старшую сестру из-за спора о подарках на Рождество

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 28 0

У погибшей остались два сына: одному 11 месяцев, другому шесть лет.

В США подросток застрелил старшую сестру из-за спора о подарках на Рождество

Фото: depositphotos / Ivankmit

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Во Флориде в канун католического Рождества произошла жуткая трагедия. 14-летний подросток застрелил свою сестру из-за спора о подарках. Об этом сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на слова шерифа округа Пинеллас Боба Гуальтьери.

Как выяснилось, в день трагедии два брата с мамой, сестрой и ее сыновьями отправились за рождественскими покупками. Во время шопинга между бартьями разразился скандал из-за того, кто что получал и сколько денег на кого тратили родители. Вернувшись домой к бабушке, ссора продолжилась. В какой-то момент 14-летний подросток, выстрелил в своего брата, но пуля попала в грудь сестры, которая пыталась разнять младших домочадцев.

«14-летний мальчик застрелил свою сестру, которая пыталась разрядить драку, а затем был ранен своим старшим братом также выстрелом из пистолета», — заявил Гуальтьери.

Девушка скончалась на месте, а подростку, ранившему брата, будет предъявлено обвинение в покушении на убийство первой степени и подделке вещественных доказательств. Как рассказал Гуальтьери, он содержится в психиатрической больнице после заявлений о причинении себе вреда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как россиянин случайно застрелил родственника.

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