Перепутал с животным: россиянин случайно застрелил родственника

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 29 0

В ЯНАО мужчина застрелил родственника по неосторожности, приняв его за животное

Перепутал с животным: россиянин случайно застрелил родственника

Фото: www.globallookpress.com / MC1 Chelsea D. Meiller

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Пострадавший скончался на месте инцидента.

Мужчина в Ямало-Ненецком автономном округе по неосторожности выстрелил в своего родственника, после чего тот скончался на месте. Об этом сообщает издание URA.RU со ссылкой на пресс-службу окружного СУ СКР.

Выстрел был осуществлен из карабина — 56-летний мужчина ошибочно принял родственника за животное. Сейчас в отношении него заведено уголовное дело.

Местный житель, по версии следствия, предварительно не изучил сектор обстрела. От полученного ранения 71-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Убийство по неосторожности произошло в 80 километрах от села Толька 23 декабря. На данный момент проводится экспертиза, а также устанавливаются обстоятельства трагедии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что десятилетний мальчик нашел пистолет матери и выстрелил сестре в лицо.

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