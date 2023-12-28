Исчезли деньги, рабочие и даже кран: как решилась проблема обманутых дольщиков в Новосибирске

Директор и учредители тоже словно растворились. Фирма стала банкротом. А люди остались без крыши над головой.

У нескольких сотен новосибирских дольщиков слово «ипотека» точно вызывает изжогу. Ведь им пришлось много лет выплачивать жилищные кредиты за несуществующие квартиры. Один из местных застройщиков сначала долго водил людей за нос, обещая скорое заселение, а потом и вовсе исчез. Зато вскрылись интересные детали. Корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров продолжит.

Новосибирец Андрей Бабин подходит к этому крыльцу не в первый раз. За дверью была фирма, которая обещала построить ему квартиру, но вместо этого только присвоила деньги.

Теперь здесь новый офис, а дом Бабина уже много лет стоит сиротой. В нем нет ни окон, ни даже стен, один каркас. История строительства началась в 2015-м.

«Собирали по частям, брали в рассрочку, брали у родителей, занимали у родственников, потому что сами живем в съемном жилье. Приходили в компанию „РИК“ где нам рассказывали, что сами вложили в это же жилье», — жалуется пострадавшая Олеся Бордачева.

Сотрудники «Региональной инвестиционной компании» уговаривали всех заключить выгодную сделку. Но как это часто бывает, стройка лишь поначалу шла довольно быстро.

«Три-четыре сваи стояло, потом начали возводить, возводить, возводить! Потихоньку-потихоньку и вроде как бы двигалась работа», — делится пострадавший Евгений Жигарев.

За несколько месяцев с объекта исчезли не только рабочие, но и стройматериалы. И даже — подъемный кран.

«После того, как была процедура банкротства инициирована, застройщик был на связи еще где-то в районе недель двух. После этого ни на какие вопросы ничего не отвечал. А потом выяснилось что у него незаметно исчезло из сейфа около миллиарда рублей», — рассказала пострадавшая Светлана Жданова.

Директор и учредители тоже словно растворились. Фирма стала банкротом. Конкурсный управляющий погряз в разборе долгов предприятия. На данный момент за фирмой числится 77 судебных дел на сумму больше пяти миллиардов рублей. Ситуация явно зашла в тупик, как вдруг случилось новогоднее чудо. На днях горе-стройкой заинтересовались сначала прокуратура, а затем и администрация города.

«После принятия прокуратурой мер реагирования в отношении правительства региона, Минстроем области принято решение о восстановлении прав граждан с применением региональных механизмов — предоставления новых жилых помещений в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов», — сообщил начальник отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики и природоохранного законодательства прокуратуры Новосибирской области Олег Желдак.

Единственный реальный алгоритм выхода из кризисной ситуации — применение постановления мэрии Новосибирска № 709, по которому участникам долевого строительства предоставляются квартиры.

Обманутым дольщикам обещают выдать квадратные метры в городских проектах доступного жилья. Реакция на этот шаг уже последовала на местных сайтах объявлений риэлторов. Там немедленно появились заманчивые предложения купить квартиры в проблемном ЖК, чтобы затем претендовать на аналогичные — в муниципальных домах. Но удастся ли совершить такую сделку — большой вопрос.