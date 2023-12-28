В Якутии самолет сел на реку вместо взлетно-посадочной полосы

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 44 0

Предварительно, пилот не увидел место посадки. Что известно о пассажирах?

В Якутии самолет сел на реку вместо взлетно-посадочной полосы

Фото: 5-tv.ru

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Самолет «Полярных авиалиний» сел на реку Колыма вместо взлетно-посадочной полосы. Об этом 5-tv.ru сообщил источник, также в распоряжении появилась фотография борта.

По данным источника, самолет должен был сесть в аэропорту Зырянка в Якутии, однако пилот не увидел посадочную полосу и сел на песчаную косу реки. Известно, что борт следовал по маршруту Якутск — Зырянка — Среднеколымск — Якутск.

Инцидент позднее подтвердили в Восточно-Сибирской прокуратуре. По данным ведомства, причиной стала ошибка пилота. В результате пострадавших нет, всех пассажиров эвакуировали.

По факту авиационного события начата проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Норвегии не разрешили российскому самолету авиакомпании Nordwind Airlines совершить экстренную посадку.

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