Российскому самолету с умирающим пассажиром не позволили сесть в Норвегии

В Норвегии не разрешили российскому самолету авиакомпании Nordwind Airlines совершить экстренную посадку. Об этом сообщает ИА Регнум со ссылкой на пассажиров.

Вылет из Москвы до кубинского Варадеро состоялся 18 декабря в 11:25. После нескольких часов одному из пассажиров стало плохо. Уточняется, что у мужчины открылась язва и началось внутреннее кровотечение. Пилоты послали запрос в аэропорт Норвегии с просьбой о разрешении сесть борту. Однако получили отказ.

Затем по громкой связи пассажирам объявили, что самолет полетит обратно в Москву. При этом власти Норвегии разрешили авиарейсу воспользоваться воздушным пространством страны для скорейшего пролета.

В результате борт приземлился в аэропорту Шереметьево, после чего больного пассажира экстренно госпитализировали.

В 2022 году страны Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия и другие государства запретили в России использовать свое воздушное пространство.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пассажирский Boeing совершил экстренную посадку в Шереметьево.