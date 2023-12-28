«Скрывать нечего»: почему Анатолий Локоть покидает пост мэра Новосибирска

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 40 0

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть уйдет в отставку

«Скрывать нечего»: почему Анатолий Локоть покидает пост мэра Новосибирска

Фото: Кухмарь Кирилл / ТАСС

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На этой должности чиновник проработал почти десять лет.

Мэр города Новосибирск Анатолий Локоть покидает занимаемую им должность. Об этом рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

«Скрывать нечего. Это так», — приводит его слова агентство ТАСС.

По словам губернатора, градоначальнику поступило предложение о новой работе, на которое он откликнулся. Кем теперь будет Локоть — не уточняется, однако Травников поддержал его решение.

Известно, что временно исполняющим обязанности мэра Новосибирска назначен вице-мэр города Олег Клемешов.

Анатолий Локоть родился в Новосибирске в 1959 году. На пост мэра он заступил в апреле 2014 года. Также Локоть является депутатом Госдумы от партии КПРФ четвертого, пятого и шестого созывов.

Ранее 5-tv.ru писал, что мэр Москвы Сергей Собянин уволил ряд руководителей стройкомплекса Москвы.

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