«Скрывать нечего»: почему Анатолий Локоть покидает пост мэра Новосибирска

На этой должности чиновник проработал почти десять лет.

Мэр города Новосибирск Анатолий Локоть покидает занимаемую им должность. Об этом рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

«Скрывать нечего. Это так», — приводит его слова агентство ТАСС.

По словам губернатора, градоначальнику поступило предложение о новой работе, на которое он откликнулся. Кем теперь будет Локоть — не уточняется, однако Травников поддержал его решение.

Известно, что временно исполняющим обязанности мэра Новосибирска назначен вице-мэр города Олег Клемешов.

Анатолий Локоть родился в Новосибирске в 1959 году. На пост мэра он заступил в апреле 2014 года. Также Локоть является депутатом Госдумы от партии КПРФ четвертого, пятого и шестого созывов.

Ранее 5-tv.ru писал, что мэр Москвы Сергей Собянин уволил ряд руководителей стройкомплекса Москвы.