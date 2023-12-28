Прямо к столу: стоит ли заказывать кейтеринг на Новый год

В чем заключаются плюсы и минусы такого способа?

Оливье в этом году победил селедку под шубой в гонке за звание самого новогоднего блюда. Это показывают опросы, а вот на практике россияне все чаще добавляют к традиционному меню что-то новое.

И все чаще обращаются к услугам кейтеринга, когда готовые салаты, закуски, горячее доставляют прямо к праздничному столу — и качество блюд может вызывать вопросы. Корреспондент «Известий» Василий Михеев разбирался, где заказывать еду на Новый год.

Ранее 5-tv.ru писал, что Новый год — это не только время волшебства и чудес, но и огромные траты: на подарки для родных и близких, закупку продуктов для праздничного стола. Чтобы после новогодней ночи не положить зубы на полку, о сохранении денег стоит позаботиться заранее.

Перед покупкой чего-либо к Новому году стоит проверить, а что у вас есть. Возможно, что-то осталось с прошлого года, к примеру, елочные игрушки, мишура.