Продумать наперед: как не потратить лишнего на Новый год

Пять советов, как помогут не остаться с пустым кошельком и сохранить праздничное настроение.

Новый год — это не только время волшебства и чудес, но и огромные траты: на подарки для родных и близких, закупку продуктов для праздничного стола. Чтобы после новогодней ночи не положить зубы на полку, о сохранении денег стоит позаботиться заранее. Издание URA.RU дало пять советов.

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Перед покупкой чего-либо к Новому году стоит проверить, а что у вас есть. Возможно, что-то осталось с прошлого года, к примеру, елочные игрушки, мишура. Все это можно использовать вновь и сэкономить таким образом деньги. Кроме того, возможно, у вас найдется подходящий для новогодней ночи и наряд.

Также стоит проанализировать, что действительно пригодилось в прошлом году, а что стало ненужной покупкой. Это поможет избежать ненужных трат, особенно на продукты, которые часто покупаются в избытке и могут испортиться.

Четко определите бюджет

Сколько действительно вы готовы потратить на новогодние нужды? Бюджет лучше всего разделить на категории: подарки, еда и развлечения. Также важно отметить графу импульсивных покупок.

При этом важно распределить свои расходы исходя из реальных финансовых возможностей. Не стоит стремиться к необоснованным тратам ради того, чтобы создать праздничную атмосферу.

Заранее планируйте покупки

Чтобы не потратить лишнего, совершайте покупки, к примеру, новогодних подарков, в течение нескольких дней. Так вам удастся избежать суеты и спонтанных покупок под влиянием маркетинговых уловок.

Поразмышляйте, действительно ли определенная вещь вам нужна именно сейчас. Чаще всего многие товары становятся дешевле после праздников. Если ваши планы позволяют, отложите приобретение некоторых вещей до начала нового года, когда цены снизятся, а шоппинг станет менее стрессовым.

Дешевая альтернатива — не плохо

Небольшая стоимость вещи не означает, что она окажется плохой. Альтернативные варианты порой даже превосходят: общественный транспорт вместо такси, бесплатные городские мероприятия вместо платных развлечений.

Покупайте эмоции, а не вещи

Вещи, конечно, всегда нужны, но они рано или поздно сломаются, испортятся или придут в негодность. А эмоции и впечатления останутся в памяти надолго.

Новогодние праздники — это возможность отдохнуть и провести время с близкими. Составьте план развлечений: прогулки, семейные посиделки, зимние забавы. Это поможет создать незабываемую атмосферу без лишних трат.

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