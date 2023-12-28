«Такого еще не было»: Миллер заявил об умышленном разрушении спроса на газ в Европе

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 20 0

Глава «Газпрома» Миллер заявил об умышленном разрушении спроса на газ в Европе

«Такого еще не было»: Миллер заявил об умышленном разрушении спроса на газ в Европе

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Глава «Газпрома» напомнил, что газ — один из самых экологически чистых энергетических продуктов.

В Европе идет процесс искусственного снижения спроса на газ. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер в ходе подведения предварительных итогов 2023 года.

«Такого в истории еще не было никогда», — прокомментировал он в ходе совещания компании.

По словам Миллера, европейцы принимают меры, чтобы люди отказались от газа, который, в свою очередь, считается одним из самых экологически чистых энергоносителей. На фоне этого во многих странах ЕС начались социальные и экономические изменения, вызванные снижением индустриальных активностей в данной сфере.

Глава «Газпрома» ранее рассказывал, что страны, которые якобы отказались от российского газа, на самом деле продолжают его закупать через австрийский хаб в Баумгартене. По его словам, энергоноситель из России не пропал с рынка ЕС. Продолжаются также и поставки сжиженного природного газа европейцам.

Ранее 5-tv.ru писал, что «Газпром» установил суточный рекорд поставок газа в Китай.

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