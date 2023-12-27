«Газпром» установил суточный рекорд поставок газа в Китай

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 15 0

Миллер: «Газпром» поставил в Китай в 2023 году в 1,5 раза больше газа

«Газпром» установил суточный рекорд поставок газа в Китай

Фото: Patrick Pleul / ТАСС

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Об этом глава компании Алексей Миллер заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава компании «Газпром» Алексей Миллер доложил на встрече с российским лидером Владимиром Путиным, что 23 декабря удалось побить суточный рекорд транспортировки газа в Китайскую Народную Республику (КНР).

«23 декабря установили исторический рекорд суточных поставок газа в Китай. Самые большие объемы мы в Китай поставляем по суткам, сейчас объемы выше наших контрактных обязательств», — сообщил председатель правления ПАО «Газпром».

Он подчеркнул, что по сравнению с 2022 годом удалось увеличить в 1,5 раза в 2023 году поставки газа в Китай. А к 2025 году компания планирует взять новую вершину — выйти на объемы транспортируемого топлива в 38 миллиардов кубометров.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Мантуров анонсировал выпуск первой «Волги».

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