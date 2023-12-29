Единственная женщина-министр в СССР: почему Олег Ефремов отказал Екатерине Фурцевой

Благодаря стараниям чиновницы в 1960-х годах в Москве буквально расцвела культурная жизнь.

Екатерина Фурцева стала единственной женщиной в СССР, которой удалось подняться на самую вершину власти и занять пост министра. Благодаря стараниям Фурцевой в 1960-х годах в Москве буквально расцвела культурная жизнь. В это время были учреждены Театр на Таганке и Театр эстрады, а «Современник» получил новое здание на Маяковской.

В столицу впервые привезли выставку французских импрессионистов, работы Марка Шагала и легендарную «Джоконду». При поддержке Екатерины Алексеевны столичные театры наконец-то смогли ввести в свой репертуар прогрессивные и ранее запрещенные спектакли, на которые валом валила публика.

Екатерина Фурцева, обладая привлекательной внешностью и хорошей фигурой, тщательно следила за собой, и первая в СССР сделала пластическую операцию. На светских приемах и в повседневной жизни Екатерина Алексеевна щеголяла в модных, идеально скроенных заграничных костюмах, вызывая зависть у женщин и притягивая восторженные взгляды мужчин.

Однако несмотря на внешнюю успешность и привлекательность, Екатерина Фурцева была глубоко несчастным человеком, ведь она всю жизнь искала любовь, но так и не смогла ее найти, несмотря на то, что дважды была замужем.

Екатерина Фурцева. Москва, октябрь 1968 г. Фото: Александр Коньков / ТАСС

Кстати, краеведы Курской области утверждают, что у Фурцевой было три брака. Притом первый раз она вышла замуж еще в 1931 году за плотника из Коренево, впрочем, их союз продлился всего три месяца. Возможно поэтому о первом муже министра нигде и не упоминается.

В 1956 году Екатерина Алексеевна вышла замуж за дипломата Николая Павловича Фирюбина, которого фактически увела из семьи. Отношения между супругами были натянутые, однако они продолжали жить под одной крышей, сохраняя видимость благополучия, поскольку разводы в Советском союзе не поощрялись.

Страдая от невнимания мужа, который много времени проводил за рубежом, Фурцева искала утешение на стороне. Говорили, что она буквально бросается на мужчин, без предисловий и намеков, а они только разбивают ей сердце.

Однажды Екатерина Фурцева заглянула в театр «Современник» к Олегу Ефремову, которому покровительствовала. Сначала она попросила рюмку коньяка, а потом приблизилась к режиссеру, и нарушив допустимую между посторонними мужчиной и женщиной дистанцию, без стеснения поинтересовалась: «Мы можем перейти к более близкому знакомству?»

Хотя однажды, еще в начале своей министерской карьеры, когда режиссер на прощание попытался поцеловать ей руку, она быстро отдернула ее и зардевшись, строго сказала: «Что вы, товарищ Ефремов! Это ни к чему, ни к чему». Впрочем, позже, кокетничая с Ефремовым, Екатерина Алексеевна могла бесстыдно приподнять платье и продемонстрировать ему свои стройные ножки.

Большой любитель женского пола Олег Ефремов прекрасно понимал, что Екатерина Алексеевна в него влюблена, но перейти к решительным действиям не осмеливался, поскольку прекрасно понимал, к чему могут привести подобные отношения.

Несмотря на это министр культуры продолжала навещать Олега Николаевича. Всякий раз, когда Фурцева приезжала, они с Ефремовым уединялись в его кабинете и за разговорами попивали коньячок. Екатерина Алексеевна все ждала, когда же Ефремов перейдет к решительным действиям.

Она действительно была влюблена в режиссера и мечтала создать с ним семью. Но тот не спешил брать инициативу в свои руки. Притом Ефремов не столько боялся потерять работу, сколько слухов, о том, что он якобы использует интимные отношения с Фурцевой в карьерных целях. Тем более, что в Москве уже давно болтали будто он держится на своем месте лишь благодаря покровительству министра-культуры.

«Однажды Олег мне говорит: «Я не знаю, что делать… Екатерина Алексеевна спрашивает, нравится ли она мне как женщина». Я сказал Олегу: «Не вздумай! Она не женщина. Она — министр!», — вспоминает товарищ Ефремова Евгений Новиков.

В результате друзья договорились, что в следующий раз, когда Фурцева заведет подобный разговор, Ефремов ей скажет: «Екатерина Алексеевна, я вас очень уважаю!», что означает: «Я вас не люблю».

Скорее всего Олег Николаевич так и сделал. Однажды Екатерина Алексеевна ушла и больше никогда не появлялась в театре. И все же, за время общения с Ефремовым Фурцева нередко защищала «Современник» от нападок чиновников.

«Вы спрашиваете, почему она так активно, яростно защищала „Современник“? После долгих лет родился молодой театр, ищущий, с четкой творческой программой, с труппой талантливых актеров, смелым репертуаром. Все это увлекало Екатерину Алексеевну. Вначале она интуитивно почувствовала, а затем взвешенно, последовательно решила: театр заслуживает поддержки. Всего не расскажешь…» — рассказывал Олег Николаевич.

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