Небольшая неисправность? Boeing попросил клиентов поискать в самолетах незакрепленный болт

В управлении авиации добавили, что будут тщательно следить за целевыми проверками из-за этого ослабления.

Американская корпорация Boeing попросила клиентов со всего мира поискать в самолетах Boeing 737 Max незакрепленные болты. Об этом рассказали в эфире на телеканале CNBC.

Поводом послужило то, что неназванный работник нашел серьезный дефект в рулевой системе управления, который подтвердила инспекция производителя.

«Зарубежный эксплуатант нашел болт с отсутствующей гайкой во время планового обслуживания механизма. <…> Компания обнаружила еще один самолет с гайкой, которая не была затянута должным образом», — рассказали в федеральном управлении гражданской американской авиации.

Модель Boeing 737 Max славится своей проблематичностью. В одно время было даже приостановлено эксплуатирование этих самолетов из-за двух авиакатастроф — одна случилась в 2018 году в Эфиопии, а вторая в 2019 году в Индонезии. В сумме они тогда унесли жизни 346 человек. В авиакомпании нашли смелость признать, что в обеих катастрофах случился сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности.

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