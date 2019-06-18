Полный провал: Boeing остался без контрактов на авиасалоне в Ле-Бурже

Полный провал. Boeing не получил ни одного заказа на свои самолеты в первый день международного авиасалона «Ле Бурже».

При этом главный конкурент Boeing — европейский концерн Airbus подписал уже 123 контракта на поставку новых лайнеров и переоснащение старых.

Руководство Boeing сдаваться пока не собирается. После неудач с моделью 737-Max представили модернизированный 787-й — он обещает стать самым экономичным лайнером корпорации. При этом эксплуатация моделей 737 до сих пор приостановлена во всем мире после двух авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как проходил первый день авиасалона, который традиционнно начался с показательных полетов.