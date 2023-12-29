Снова в небо: самолет ТУ-214 пополнил парк авиакомпании Red Wings

Борт модернизировали, и он получил сертификат летной годности.

Еще одно важное транспортное событие произошло сегодня в казанском аэропорту. Парк авиакомпании Red Wings пополнился новым бортом — самолетом ТУ-214. Лайнеру 15 лет, несколько лет он не летал. Но теперь самолет модернизировали, и он снова отправится в небо. Корреспондент «Известий» Владислав Харченко о новой жизни ТУ-214.

Легендарный ТУ-214 в воздушной гавани международного аэропорта Казань. Это ранее летавший магистральный самолет, который прошел процедуру восстановления летной годности. И сегодня его принимает одна из отечественных авиакомпаний. В условиях западных санкций он заменит ушедшие из России Боинги и Аэйрбасы.

Его характеристики впечатляют. ТУ-214 с легкостью способен преодолевать расстояния до 6500 тысяч километров. Его длина чуть больше 46 метров, размах крыла около 40. Летит «Тушка» со скоростью 850 километров в час. И сейчас идет экскурсия на которой рассказывают о нововведениях. Уделяют внимание даже самым мелким деталям.

Внутри самолета очень много места. Комфортно передвигаться по салону пассажиры смогут сразу в два потока, проходы широкие, потолок высокий, что касается шкафов для вещей — они стали больше, сюда с легкостью поместится не только верхняя одежда, но и рюкзак или не большая сумка. А если говорить о сиденьях, то, садясь в них, чувствуешь себя комфортно, мягкие, можно вытянуть ноги и наслаждаться полетом.

И вот самый главный момент — подписания документов между лизинговой компанией, которая занималась переоборудованием самолета, и авиакомпанией-заказчиком. У отечественного самолетостроения большие планы. С 2027 года планируют производить по 20 самолетов в год, а в итоге к 2030 выпустить более 100 легендарных «Тушек» и закрыть вопрос импортозамещения гражданских самолетов.