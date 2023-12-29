«Это фиаско» — во Франции рассказали, как Залужный публично унизил Зеленского

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 47 0

Филиппо: Залужный начал открытую войну против Зеленского, обвинив его в провале

«Это фиаско» — во Франции рассказали, как Залужный публично унизил Зеленского

Фото: Reuters / Ukrainian Presidential Press Service

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Недавно в Генштабе отказались брать на себя ответственность за новый законопроект о мобилизации.

Главком ВСУ Валерий Залужный ведет открытую войну против украинского президента Владимира Зеленского, обвиняя его в провале хваленного контрнаступления. Этой точкой зрения в своем личном блоге социальной сети Х поделился французский лидер политической партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Зеленский сталкивается с полным фиаско. Его главнокомандующий Залужный ведет теперь против него открытую, жестокую и публичную войну! Он провел брифинг в Киеве, нападая на Зеленского за полный провал контрнаступления!» — опубликовал пост Филиппо.

Политик отметил, что, по его мнению, Зеленский был вынужден подчиниться требованию Залужного срочно мобилизовать от 450 до 500 тысяч человек. Недавно в Генштабе отказались брать на себя ответственность за новый законопроект о мобилизации. После Залужный заявил в эфире, что его командование не просило проводить мобилизацию 500 тысяч человек, тем самым намекнув, что украинский президент обманывает народ.

«Киевский режим продолжает рушится! Франция должна прекратить поддерживать эту бойню», — заявил Флориан Филиппо.

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