Вашингтон продолжает помогать Киеву, но его побед на поле боя не видит.

Власти Соединенных Штатов боятся признать сокрушительный успех России после того, как военные освободили Марьинку. При этом они продолжают спонсировать Украину, показывая свое безразличие к ее судьбе. Такое заявление сделал посол России в США Анатолий Антонов.

«Администрация не может не видеть успехов российских солдат. Однако чиновникам страшно признать сокрушительный успех России в освобождении Марьинки», — приводит его слова Telegram-канал посольства.

Посол подчеркнул, что американские чиновники «выворачиваются наизнанку» в попытках рекламировать фетишные «победы» Вооруженных сил Украины на поле боя.

Говоря о последнем транше помощи Украине от США в размере 250 миллионов долларов, Антонов подчеркнул, что тем самым Вашингтон подтверждает безразличие к судьбе своих подопечных. Посол заверил: все террористические действия Киева с применением оружия Запада получат решительные ответы от Москвы.

Бои за Марьинку продолжались практически с самого начала спецоперации. Столкновения происходили, в том числе в городской застройке, что значительно осложняло ситуацию. О полном освобождении города 25 декабря сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во время рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным. Министр отметил, что ВС РФ после освобождения города получили возможности для дальнейших действий.

Позднее отступление ВСУ из Марьинки подтвердил и главком армии Валерий Залужный. По его словам, боевики окапались в окрестностях города и дальше. Освобождение Марьинки открыло ВС России путь ко всей донбасской дуге, где ВСУ оказывали сопротивление.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава ДНР Денис Пушилин оценил освобождение Марьинки. Он также рассказал, когда будет решено восстановить город.