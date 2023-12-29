На Украине сообщили о взрывах во Львове и Харькове

Серия взрывов прогремела во Львове. Как сообщил мэр города Андрей Садовой, в городе сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

«Оперативные и коммунальные службы уехали и работают на местах. Есть возгорание на объекте критической инфраструктуры», — сообщил Садовой.

Взрывы были слышны и в Харькове. Глава городской администрации Игорь Терехов сообщил о шести. Других подробностей он не привел.

Официальные власти Украины пока не комментировали ситуацию. Минобороны РФ также не публиковало официального комментария об ужарах по военной инфраструктуре Украины.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Первый теракт на Крымском мосту был совершен 8 октября 2022 года. Там произошел подрыв грузовика, из-за чего загорелись семь топливных цистерн ж/д состава, а также частично обрушились два автомобильных пролета.

После этого Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что над Курской областью успешно уничтожен украинский беспилотник.