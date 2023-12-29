Успешно уничтожен украинский беспилотник над Курской областью

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 17 0

Силы противовоздушной обороны (ПВО) справились с задачей.

Успешно уничтожен украинский беспилотник над Курской областью

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Успешно уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Курской областью. Силы противовоздушной обороны (ПВО) справились с задачей. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

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