Успешно уничтожен украинский беспилотник над Курской областью
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) справились с задачей.
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
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Успешно уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Курской областью. Силы противовоздушной обороны (ПВО) справились с задачей. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
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