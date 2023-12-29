Россияне рассказали об участии в розыгрыше «Новогоднего миллиарда» от «Столото»

До Нового года всего несколько дней и воздух словно пропитан предвкушением волшебства. Может, оттого на точках продаж лотерейных билетов «Столото» выстраиваются очереди.

«Очень активно приходят, все на позитиве, все ждут новогоднего розыгрыша, потому что в Новый год сбываются все наши мечты, все верят в чудо, которое обязательно сбудется. Потому в основном покупают, конечно же, «Новогодний миллиард“», — отмечает продавец Юлия Ивахненко.

Активно покупают подарочные наборы: тубусы, слитки или просто по несколько билетов. Юлия берет практически оптом, в разных форматах.

«Я купила своим друзьям, мужу и коллегам. <…> Я вообще каждый год покупаю, у меня это такая семейная традиция. Раньше мы садились с семьей 1 января после Нового года, перед телевизором собирались и смотрели, как разыгрывается, зачеркивали. Я помогала дедушке, потом маме помогала, а теперь мы с мужем садимся, смотрим, зачеркиваем», — говорит покупатель лотерейных билетов Юлия Вовк.

Так же ежегодно делают миллионы россиян — это один из важных новогодних атрибутов, как оливье, мандарины, нарядная елка: 1 января включать розыгрыш «Новогоднего миллиарда» от «Русского лото». В самом начале следующего года «Новогодний миллиард» разыграют уже в седьмой раз.

«Это единственный новогодний тираж России, в котором в качестве главного приза разыгрывается один миллиард рублей. <…> На сегодня лотерейная история насчитывает свыше 938 миллионеров „Новогоднего миллиарда“ и среди них есть два миллиардера. А в общей сложности призовой фонд составил свыше 15,5 миллиарда рублей», — поделился директор по продажам «Столото» Роман Роменский.

А еще это неизменно одна из самых рейтинговых телепередач, настоящее праздничное шоу с участием звезд. В этом году для зрителей розыгрыша выступала Наташа Королева.

Свой главный хит пел кумир молодежи Хабиб. Кто споет и кто будет вести предстоящий розыгрыш 1 января — останется сюрпризом для зрителей до последнего момента, как и номера выигрышных билетов.

Зато мы точно знаем, что победителей будет очень и очень много, ведь всего в новогоднем тираже будет разыгрываться более двух миллиардов рублей, в том числе главный приз в размере одного миллиарда, 100 призов по миллиону и тысячи других денежных призов.

Победителей будут ждать здесь, в зале славы лотерейного центра «Столото». Он заработает уже со 2 января — здесь оформляют выигрыш и, конечно же, поздравляют новых миллионеров и миллиардеров.