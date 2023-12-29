Алкогольно-майонезный бум: как не отравиться за новогодним столом

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Рита Миронова
Рита Миронова 15 0

Врач Пескова посоветовала в Новый год не злоупотреблять алкоголем и жирной едой

Алкогольно-майонезный бум: как не отравиться за новогодним столом

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

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Можно ли попробовать все праздничные блюда и избежать отравления?

Новогодние праздники обычно не обходятся без огромного количества еды, а это значит, что за своим животом нужно следить очень тщательно. Чтобы не дойти до отравления, врач Ольга Пескова советует избегать жирной пищи и не злоупотреблять алкоголем.

«Пик обострениях желудочно-кишечного тракта и отравлений приходится на длинные новогодние выходные. Чаще всего это связано с нарушением сроков хранения. Готовые блюда в принципе больше двух дней хранить не рекомендуется. А те же салаты в не заправленном виде могут прожить около суток, а вот заправленные майонезом — три-четыре часа», — рассказала она в беседе с URA.RU.

Не пропускайте завтрак и обед, так как садиться за праздничный стол голодным станет ошибкой. Также Пескова посоветовала пить достаточно воды и следить за количеством съеденной пищи.

Не забывайте о гигиене: мойте руки, упаковки, фрукты и овощи, а также соблюдайте правила термической обработки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как избежать похмелья после бурного Нового года.

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