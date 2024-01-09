🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 января, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. 9 января — отличное время для общения с родными и друзьями. В эту дату лучше отложить поездки и деловые переговоры, чтобы избежать неприятностей. Сегодня будет очень хотеться съесть лишний кусочек торта, поспать на пару часов подольше, а еще облениться до самого нельзя.

К счастью, к вечеру мы сможем разогнаться и взяться за какие-либо важные дела. Но деловой сосиской становиться не нужно, даже несмотря на первый рабочий день после десяти выходных. Войти в рабочую колею лучше постепенно.

♈ Овны

Сегодня ваш мозг будет выдавать только гениальные идеи, и главное — вычленить в потоке те, которые могут принести вам хорошие деньги. Тем более, что сейчас у вас будут все ресурсы, чтобы осуществить некоторые из этих мыслей. А на личном фронте стоит быть осторожнее: говорите на откровенные темы, но не давите на партнера — возможно, некоторую информацию он пока не может вам доверить.

Космический совет: семена ревности могут разрушить даже самые крепкие отношения, поэтому не поддавайтесь эмоциям.

♉ Тельцы

Прислушивайтесь к чужим советам — сегодня они будут эффективны и очень кстати. Также не бойтесь знакомиться и общаться — сейчас вы можете встретить нужного вам человека, который повлияет на ваше будущее. Единственное, что может испортить этот день — ваши эмоции, которые слишком сложно контролировать. Постарайтесь расслабляться и считать до десяти в пиковые моменты.

Космический совет: вас ждет благоприятный день, который воплотит самые смелые ваши мечты и надежды.



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♊ Близнецы

Несмотря на то, что день начнется с неприятностей, к вечеру настроение скакнет до предела, и у вас получится разобраться со всеми проблемами без каких-либо серьезных потерь. Вообще, прилив энергии сегодня подталкивает заняться чем-то новым или ввязаться в интересные авантюры. Будьте осторожнее — возможно, вы вляпаетесь в совсем не радужные истории.

Космический совет: невнимательность и отсутствие четкого плана может сильно помешать вам. Также стоит быть внимательнее на дороге.

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♋ Раки

Отличный день, чтобы начать что-то новое и интересное. Также полезно увеличить громкость внутреннего голоса — сегодня он будет подсказывать только верные направления и отвечать на самые сложные вопросы. Полезно в этот день говорить с людьми, отношения с которыми испортились уже давно — сейчас вы можете прийти к компромиссу и начать новую главу ваших отношений.

Космический совет: позаботьтесь о своем здоровье, ведь даже легкая простуда может помешать вашим планам.

♌ Львы

Осторожнее выбирайте оппонентов и единомышленников — сегодня ваше настроение и самочувствие будет зависеть исключительно от тех людей, кто рядом. Забот в этот день будет очень много, и у вас будет достаточно энергии, чтобы разобраться со всем. Могут порадовать и вдохновить новости, поэтому не отказывайтесь от общения и обязательно принимайте все звонки.

Космический совет: постарайтесь сохранить силы на работе, чтобы во второй половине дня уделить время любимым.

♍ Девы

Хватит концентрироваться на негативных моментах и заморачиваться по пустякам, попробуйте выдохнуть и расслабиться, а иногда — отпустить ситуацию. Вообще, позитивный настрой сегодня может открыть перед вами любые двери, поэтому начните улыбаться с самого утра и добиваться своих целей. Также полезно общаться — в этот день вы можете познакомиться как с достойными партнерами, так и с любовью всей вашей жизни.

Космический совет: обратите внимание на эмоции, они могут в этот день как помочь, так и помешать вам в работе и личной жизни.

♎ Весы

Ваш мозг выдает отличные идеи, и главное сейчас — якорить их или записывать, чтобы в будущем точно реализовать. Также сегодня у вас есть отличная возможность помириться с теми людьми, с которыми вы когда-то серьезно поругались — вы быстро придете к компромиссу. Полезно в этот день перенимать опыт от авторитетных людей — на их ошибках вы сможете многому научиться.

Космический совет: чтобы разобраться с возникшими проблемами, вам придется проявить силу воли и, возможно, обратиться за помощью.

♏ Скорпионы

Хватит нервничать о том, что еще не произошло. Постарайтесь расслабиться и довериться судьбе, и, возможно, неприятности обойдут вас стороной. А если нет — помните, что все проблемы можно решить если не самостоятельно, то с помощью близких и любимых людей. Также звезды советуют в этот день выпустить наружу внутреннего творца — сегодня вы можете сотворить что-то прекрасное, что в будущем принесет вам неплохие деньги.

Космический совет: звезды уготовили тяжелый день, вас ждут проблемы с финансовыми и бюрократическими вопросами.

♐ Стрельцы

Сегодня вы можете расслабиться — этот день не принесет вам проблем и неприятностей. Зато будет немало судьбоносных встреч, приятных разговоров и отличных предложений. Полезно сейчас никуда не торопиться, двигаться в своем индивидуальном темпе. Также звезды советуют не отказывать в помощи просящим — вам обязательно зачтется, и в сложный момент другой человек не пройдет мимо.

Космический совет: проявите сдержанность и спокойствие, чтобы преодолеть все трудности, выпавшие на вашу долю.

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♑ Козероги

Чувства и эмоции отключают рациональное мышление. Постарайтесь не ставить на паузу все свои дела, чтобы раствориться в другом человека — это может выйти вам боком и в карьере, и в отношениях. Вечером же звезды советуют вспомнить о своем хобби или провести больше времени за любимыми занятиями, за теми, которые наполняют вас изнутри — так вы зарядитесь энергией на будущие дни.

Космический совет: вас ожидает приятное предложение по работе или важная встреча, которая может изменить всю вашу жизнь.

♒ Водолеи

Пришло время отдавать долги как материальные, так и духовные. Также полезно помогать тем, кто в этом нуждается — в будущем этот человек тоже не пройдет мимо вашей беды. Постарайтесь в этот день полагаться только на свои силы и не расстраивайтесь, если ошибетесь — через несколько попыток у вас все получится. А вот за новые дела сегодня лучше не браться — атмосфера этого дня слишком аварийная.

Космический совет: не стоит оставаться дома и проводить день в одиночестве. Развейтесь, это поможет отвлечься от мрачных мыслей.

♊ Рыбы

Сегодня можно докопаться до истины и получить ответы на самые сложные вопросы. Поэтому смотрите по сторонам, расшифровывайте знаки и прислушивайтесь к новостям — все это может быть разгадкой или намеком на нее. Также звезды советуют и дальше общаться налево и направо — вы сможете познакомиться с нужными авторитетными людьми и получить неплохие предложения.

Космический совет: вас ждут интересные новости, неожиданная информация, а вечером лучше стоит встретиться с друзьями.

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