Легендарная Золушка: как Янина Жеймо перенесла блокаду Ленинграда

Актрисе предлагали бежать из города, но она не соглашалась. Почему?

Янина Жеймо была очень популярной актрисой в Советском Союзе. Она запомнилась людям тем, что, будучи взрослой женщиной, играла подростков. А самая известная ее роль — это Золушка из одноименного фильма в 1947 году.

Но прежде, чем сняться в своей самой известной картине, звезда советского кино пережила блокаду Ленинграда. Из-за того, что немецкие войска окружили город, ей пришлось расстаться со своей семьей. Дочка и сын актрисы эвакуировались в Алма-Ату, а муж — народный артист СССР — Иосиф Хейфец бежал со съемочной командой в Монголию, а после в Ташкент. Об это сообщило издание StarHit.ru.

Жеймо же осталась в блокадном городе. Днем она работала, а вечером дежурила на крыше студии. Причем актрисе регулярно предлагали бежать из Ленинграда, но она отказывалась бросать товарищей на произвол судьбы.

Тем не менее в 1942 году ее смогли перевезти в Казахстан, в котором она воссоединилась с семьей. Но все было не так гладко. Во время ее пути появились слухи, что ее эшелон разбомбили. Ее муж долго не горевал и быстро нашел новую возлюбленную. Когда он узнал, что актриса все-таки жива, то вымаливал у нее прощение. Но все попытки оказались безуспешными.

Ранее 5-tv.ru писал, что советскую Золушку осудили за невоспитанность после раритетного фото.