«Ничего им плохого не делала»: Надежда Сысоева рассказала о травле в Comedy Woman

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 40 0

Комик Сысоева: участницы Comedy Woman считали меня странноватой

«Ничего им плохого не делала»: Надежда Сысоева рассказала о травле в Comedy Woman

Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС

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Юмористический женский проект выходил на экраны более десяти лет.

Звезда юмористического шоу Comedy Woman Надежда Сысоева признается, что коллеги по проекту считали ее странной. Об этом артистка рассказала в интервью Андрею Пределину, которое опубликовано на YouTube.

По словам знаменитости, какого-то негатива в ее адрес от других юмористок не чувствовалось. Да и она ничего плохого коллегам не делала. Тем не менее, некоторое напряжение в отношениях все-таки было ощутимо.

«Я не думаю, что девочки относились ко мне как-то негативно. Они были насторожены, я для всех была достаточно странноватой, такой загадочной», — призналась Сысоева.

При этом единственной, кто по-настоящему хорошо относился к артистке, была Екатерина Варнава. Надежда считает, что Екатерина отличается эмпатией, к тому же, она любит оказывать помощь окружающим и, тем более, близким.

«Просто Катя такой человек, у нее есть чувство солидарности, эмпатия к человеку, независимо от того, что это за человек. Я всю жизнь, сколько ее знаю, наблюдаю, что ей нравится помогать людям», — считает Сысоева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о тайной жизни комика Дмитрия Хрусталева.

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