Глава Минздрава Башкирии Рахматуллин сломал ключицу и травмировал голову в ДТП

Глава Министерства здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин попал в крупное ДТП. В новостных Telegram-каналах сообщили, что в результате аварии чиновник сломал ключицу и получил закрытую черепно-мозговую травму.

В момент ДТП он возвращался в Уфу из рабочей поездки. Министра и его помощников доставили в больницу.

Пресс-служба Минздрава Башкирии сообщила изданию РИА Новости, что жизни чиновника ничего не угрожает.

Ранее 5-tv.ru писал, что появились жуткие подробности о смерти российского боксера Альберта Родионова в ДТП. Он попал в аварию после похорон своей матери.

В семье Родионова рассказали, что он влетел в отбойник, когда на дороге было темно. Иных подробностей не приводится.

О смерти Альберта в своем Telegram-канале ранее сообщила генсекретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко. Она написала, что трехкратный победитель первенства РФ разбился в аварии в Краснодарском крае.