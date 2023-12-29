Глава Минздрава Башкирии Рахматуллин сломал ключицу и травмировал голову в ДТП

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 10 0

Чиновник получил серьезные повреждения. Опасны ли они для жизни?

Глава Минздрава Башкирии Рахматуллин сломал ключицу и травмировал голову в ДТП

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Глава Министерства здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин попал в крупное ДТП. В новостных Telegram-каналах сообщили, что в результате аварии чиновник сломал ключицу и получил закрытую черепно-мозговую травму.

В момент ДТП он возвращался в Уфу из рабочей поездки. Министра и его помощников доставили в больницу.

Пресс-служба Минздрава Башкирии сообщила изданию РИА Новости, что жизни чиновника ничего не угрожает.

Ранее 5-tv.ru писал, что появились жуткие подробности о смерти российского боксера Альберта Родионова в ДТП. Он попал в аварию после похорон своей матери.

В семье Родионова рассказали, что он влетел в отбойник, когда на дороге было темно. Иных подробностей не приводится.

О смерти Альберта в своем Telegram-канале ранее сообщила генсекретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко. Она написала, что трехкратный победитель первенства РФ разбился в аварии в Краснодарском крае.

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