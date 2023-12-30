Нашли «российский след»: всплыла правда о прошлом уволенной Залужным помощницы

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Алина Крылова
Алина Крылова 33 0

Уволенная Залужным помощница Мартынюк была солисткой российской группы «Сливки»

Нашли «российский след»: всплыла правда о прошлом уволенной Залужным помощницы

Фото: www.globallookpress.com / Kaniuka Ruslan

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Правда ли, что до того, как стать правой рукой главнокомандующего украинской армией, блондинка пела в популярном российском коллективе?

Внештатная помощница главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного Алла Мартынюк, уволенная за призывы не переживать из-за вероятной гибели военных ВСУ, работала певицей в Москве. До того, как выгодно пристроиться под крыло влиятельного общественного деятеля, блондинка пыталась пробиться на российскую эстраду в составе группы «Сливки».

По информации портала «Страна.ua», Мартынюк закончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения. В 2002 году блондинка переехала в Москву и пыталась стать успешной певицей. Когда музыкальный коллектив «Сливки» популярности не снискал, Алла решила перепрофилироваться и начала сниматься в кино. Правда, и там выстрелить у нее не получилось: на счету Мартынюк было всего 14 ролей, из которых не было ни одной по-настоящему запоминающейся.

Алла Мартынюк. Алла Мартынюк. Фото: Кадр из сериала «Швабра», 2019 г.

Более того, сторонница украинского террористического режима сумела выйти замуж за россиянина. Супруги стали родителями, а уже в 2008 году брак распался, и Мартынюк вернулась на Украину. В 2014 году она выступила в поддержку Майдана, а после начала конфликта в Донбассе занялась волонтерской деятельностью.

Сама блондинка пока упрямо хранит молчание по поводу вскрывшейся информации. Известно, что в свое время девушка получила награду из рук мэра Киева Виталия Кличко за «гуманитарное участие в антитеррористической операции».

Ранее 5-tv.ru писал, что Залужный уволил свою помощницу после скандального заявления о неизбежности смерти ВСУ.

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