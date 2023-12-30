Ученые открыли новый способ определения пригодных для жизни планет

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 36 0

Nature: жизнепригодные планеты можно определять по уровню CO2 в атмосфере

Ученые открыли новый способ определения пригодных для жизни планет

Фото: www.globallookpress.com / nasa

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Каким методом до этого научного открытия пользовались астрономы?

Новый способ обнаружения жизнепригодных планет придумали ученые. Об этом передает издание Nature.

Отмечается, что сотрудники Бирмингемского университета и Массачусетского технологического института совместно разработали новый метод, который позволяет выявить пригодные для жизни планеты. Он основан на измерении уровня CO2 (углекислого газа) в их атмосфере.

Авторы исследования нашли новый «признак обитаемости», по которому можно установить, действительно ли на планете имеется вода в жидком виде. Ранее потенциальная «обитаемость» определялась по отражению света звезды от ее поверхности.

Так, теперь измеряя уровень CO2 в атмосфере, можно зафиксировать планеты с океанами, которые могут говорить о наличии на них жизни.

Согласно заключению астрономов, нужно сравнивать количество двуокиси углерода в атмосфере кандидатов с их соседями. Уменьшение уровня этой составляющей свидетельствует о том, что газ из атмосферы растворяется в океане либо поглощается биомассой планетарного масштаба.

Ранее 5-tv.ru писал, что скрывают от нас астрономы и астрофизики.

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