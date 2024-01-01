Исполнитель стал одной из приглашенных знаменитостей фестиваля «Легенды Ретро FM».

Немецкий певец, звезда евродиско 80-х Манфред Алоиз Зегит, более известный как Fancy, пожелал своим российским поклонникам счастливого нового года.

«С Новым годом! Happy new year!» — обратился артист к россиянам в беседе с автором и ведущей спецпроекта 5-tv.ru «Лана — спрошу!» Ланой Шевченко.

Пообщаться с легендарным исполнителем команде спецпроекта удалось в рамках фестиваля «Легенды Ретро FM», который возобновился в этом году после перерыва в несколько лет из-за пандемии коронавируса.

Помимо Fancy участие в шоу, прошедшем в Москве, приняли другие легенды мировой поп-музыки 70-80-90-х годов: группы Joy и Arabesque, певцы Gazebo, Lian Ross и Pupo.

В последующих материалах на сайте 5-tv.ru, посвященных фестивалю «Легенды Ретро FM», можно будет узнать, как солистки Arabesque сохраняют молодость и заряд позитива на протяжении 45 лет, кого Fancy назвал легендой 80-х, почему Gazebo считает музыку 80-х более профессиональной, чем музыку 90-х и нулевых, боятся ли солисты группы Joy искусственного интеллекта и почему Pupo никогда не забудет Россию.

Ранее 5-tv.ru рассказал, увидят ли россияне оскандалившегося российского певца Филиппа Киркорова по телевизору в предстоящую новогоднюю ночь.