Обещания и желания: жители России устроили праздничные забеги 1 января

Спортсмены и просто любители бега решили провести первый день Нового года на свежем воздухе.

Новый 2024 года некоторые жители России решили начать с по-настоящему спортивного мероприятия — праздничных забегов, которые прошли, в частности, в Москве и Нижнем Новгороде. О том, что подвигло людей выйти на улицы в морозную погоду, они рассказали корреспонденту 5-tv.ru.

В российской столице праздничный забег посвятили обещаниям и целям. Желающие взбодриться после новогодней ночи москвичи собирались в полдень сразу в нескольких районах города. Свои цели, которые должны быть достигнуты в 2024-м, каждый участник написал на бланке. Кто-то мечтает пойти в поход, кто-то — научиться кататься на сапах.

«Я обещал себе бегать, потому что страдаю год от травмы. Но в этом году я надеюсь, что все исправится, и я снова побегу», — рассказывает один из участников мероприятия.

А В Нижнем Новгороде прошел праздничный «забег желаний». По словам организатора, подобное мероприятие проходит там уже десятый раз. В этом году около 400 бегунов прошли символическую дистанцию в 2024 метра.

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